Vil have nordvendte ramper ved Tingbjerg

Konservative spidskandidater fra København og Gladsaxe vil have nordvendte ramper hvor Ruten krydser Hillerødmotorvejen

Af Erik Fisker

Jakob Næsager og Henrik Sørensen, der er spidskandidater for Det Konservative Folkeparti i København og Gladsaxe mener, at nordvendte ramper, hvor Ruten krydser Hillerødmotorvejen, vil løse trængselsproblemer på både Frederikssundvej i København og Mørkhøjvej i København og Gladsaxe

– Nordvendte ramper vil betyde, at mange tusinde bilister hver dag kan spare mange køretimer og spare miljøet for Co2 udslip. I en undersøgelse fra 2016 blev det anslået, at det vil koste ca. 36 millioner kr. at etablere ramperne, siger Jakob Næsager.

Hillerødmotorvejen er en statsvej, så København og Gladsaxe Kommuner kan ikke selv bestemme, om der skal etableres nordvendte ramper. Det kræver, at Folketinget støtter projektet.

Til trods for at Hillerødmotorvejen er en statsvej, og ikke en kommunal vej, mener de to kandidater, at Gladsaxe og Københavns Kommuner skal være parate til at finansiere en del af omkostningerne.

Jakob Næsager mener, at etablering af de nordvendte ramper vil have så store fordele for Tingbjerg og Mørkhøj, at en kommunal medfinansiering tjener sig selv hjem i form af sparet rejsetid for mange tusinde hver dag.

– Ved nordvendte ramper vil trafik kunne afvikles hurtig og mere effektivt både på Hillerødmotorvejen, men også på Frederikssundvej og på Mørkhøjvej. I dag oplever borgerne i Mørkhøj store trafikkøer i Mørkhøj, hvor megen af trafikken ikke har ærinde i Mørkhøj, men alene må køre igennem Mørkhøj, fordi der ikke er andre muligheder, tilføjer Henrik Sørensen.