Skolepraktikanter gransker fund

Bondestenalderen dukkede frem i Utterslev Mose, da byens arkæologer gravede der. Nu har skolepraktikanter arbejdet videre med dem

Af Gitte Ganderup

I uge 41 har Københavns Museum haft to folkeskoleelever fra 9. klasse på Utterslev Skole i praktik. Malthe Middelboe Jensen og Isak Borgstrøm Hartfelt fra Utterslev Skole sammen med Jessica Løvgreen fra Lergravsparkens Skole på Amager. Sammen med museets arkæologer har de sorteret og vasket fundene fra Præstebakken i Utterslev Mose som der blev gravet på i sommer.

Dengang tog arkæologerne børnenes fund med til Arkæologisk Værksted på Københavns Museum.

Her bliver alle fund fra byens arkæologiske udgravninger behandlet og undersøgt nærmere.

Fortiden

I juni 2021 arbejdede arkæologer fra Københavns Museum på toppen af Præstebakken ved Utterslev mose. Der skal anlægges en blomstereng, og i forbindelse med pløjning af jorden besigtigede museet området.

Arkæologerne fik hjælp af lokale børn fra børnehaver og fra Tingbjerg Skole.

Børnene fandt flint, som er blevet forarbejdet at mennesker for 5000 år siden. De fandt bl.a. brudstykker fra slebne økser, hvilket fortæller, at der i området ligger en boplads fra bondestenalderen.

Der dukkede også potteskår, mønter, glas og andre hverdagsgenstande fra renæssancen frem fra jorden.

Ung arbejdskraft

Fundene er nu lagt til tørring og er klar til nærmere undersøgelse.

– Det har været en fornøjelse at samarbejde med Malthe, Isak og Jessica i Arkæologisk Værksted. I forhold til netop disse fund er det jo helt særligt, at de er fundet af lokale børn fra området omkring Utterslev Mose, og at vi også har haft lokale unge med til at viderebehandle dem, siger Mia Toftdal, som er arkæolog og museumsinspektør på Københavns Museum.

Hvis du selv vil have arkæologi mellem hænderne, så kan du besøge Arkæologisk Værksted i efterårsferien. Værkstedet har åbent kl. 12-16. Der er adgang til værkstedet med billet til Københavns Museum.