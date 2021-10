 Sammen om sorgen

RØRT er en personlig fortælling med sange fra datter til far, som aldrig blev sunget mens tid var

Af Gitte Ganderup

RØRT er stiftet af sangskriver og forsanger Therese Fabricius i 2018, og opstod efter Therese pludselig mistede sin far. Den personlige oplevelse med sorgen blev til sange, og et ønske om at skabe en eksistentiel samhørighed gennem musikken i et rum, hvor man kan være privat med sin sorg – i fællesskab med andre.

Vi kan opleve at være ensomme i sorgen, men vi behøver ikke at være alene, skriver Tingbjerg kirke i en mail til Brønshøj-Husum Avis

– Der er rigtig mange kvaliteter, som kan fremhæves ved RØRT: De ærlige, knitrende tekster, Therese og Martins musikalske talent, den åbne og varme atmosfære, der fylder rummet, så snart tonen og temaet om sorg slåes an. Men det allerbedste ved RØRT er, at det er så rørende. Man bevæges helt ind i hjertekulen over, hvor mange facetter sorgen kan have. Hvordan den både er helt individuel og dybt fælles; noget, som den enkelte skal bære og som alligevel binder os allesammen sammen, siger præst Marija Krogh Iversen, Diakonissen

RØRT – Sange om Sorg, Alle Helgenskoncert, onsdag 3. november kl. 19.00 i Tingbjerg Kirke