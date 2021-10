Sådan kan du få hjælp udefra til at rekruttere ny leder

SPONSORERET INDHOLD: Ledere i topstillinger kan realisere virksomhedens målsætninger – eller stå med ansvaret for, at hele afdelinger eller måske endda hele virksomheden ikke præsterede som forventet.

Af SPONSORERET INDHOLD

Derfor skal du ikke letsindigt udfylde lederroller. Økonomi-, regnskab- og lønchefer skal du vælge med omhu, og faktisk behøver du ikke stå med teten alene. Der er nemlig ekstern hjælp at hente til din executive search.

Undgå kedelig grovsortering med ekstern executive search

Når du slår en stilling op, åbner du indbakken for jobansøgninger. Større virksomheder med meget attraktive stillinger skal sortere gennem et hav af ansøgninger, hvor de så ofte ender med at måtte grovsortere i ansøgninger ud fra nogle lidt ”ligegyldige” parametre som en ansøgnings layout eller det billede, der er brugt på dem. At sortere slipper du for, hvis du lader andre skille skidt fra kanel.

Rekrutteringsbureau udvælger kvalificerede kandidater

Virksomheder, der tilbyder hjælp til executive search, kan nemt afklare, hvilke kompetencer lederen skal have. Her taler vi ikke blot de akademiske forudsætninger eller tidligere erfaring med ledelse, men også om der er kulturelt match mellem en kandidat og din virksomhed. Personlighedstest bliver også relevant ved rekruttering, så du ved, at du får en leder med rette sindsleje og sociale indstilling.

Du træffer det endelige valg

Rekrutteringsbureauet kan screene og lave interviews med kandidater til stillingen på vegne af din virksomhed og så præsentere dig for de kandidater, bureauet vurderer er bedst til jobbet. Men det endelige valg er selvfølgelig dit. Pointen med at bruge et bureau til rekruttering er blot, at de laver meget af det hårde arbejde og sikkert allerede sidder inde med gode folk til jobbet i deres netværk.

Hvis du ønsker at få en effektiv leder til virksomheden, så få hjælp til rekruttering fra et professionelt bureau. Du sparer masser af mandetimer på samtaler og læsning af CV’er, så løsningen er praktisk.