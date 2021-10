Psykiatri og litteratur på Husum Bibliotek

Hvad er sammenhængen mellem kunst, skønlitteratur og mental sundhed? Og kan skønlitteraturen gøre os bedre til at leve?

Af Erik Fisker

De spørgsmål vil torsdag den 28. oktober, kl. 19-20.30 blive undersøgt på Husum Bibliotek af Birgit Bundesen, overlæge på Psykiatrisk Center Amager, og digter Anna Rieder. De vil tale om spørgsmålene fra deres forskellige perspektiver og med deres erfaringer fra kunstprojekter og fra psykiatrien.

Birgit Bundesen vil både give et kort historisk overblik over forskningen i skønlitterære interventioner i psykiatrien og præsentere fund fra et forskningsprojekt med skrivegrupper ledet af danske forfattere som del af den psykiatriske behandling på Psykiatrisk Center Amager. Anna Rieder vil fortælle om skriften og levede erfaringer som psykiatribruger samt læse op af sin digtsamling Hindebæger.

Ifølge Psykiatrifonden får hver 3. dansker en psykisk sygdom på et tidspunkt i løbet af livet. Alligevel er psykisk lidelse tabuiseret og stigmatiseret. Udbredelsen har også sat sine spor i litteraturen, hvor en af de klareste tendenser i dansk skønlitteratur de seneste 10 år er tematiseringen af psykiske lidelser. Derfor forsøger biblioteket at åbne samtalen om emnet og undersøge forholdet mellem psykiatri og litteratur.

Gratis adgang.