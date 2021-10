Plastikkirurgi er enormt populært – dette skal du være ekstra opmærksom på

SPONSORERET INDHOLD: Flere og flere får foretaget plastikkirurgiske indgreb rundt omkring i Danmark. Nogle gange bliver de foretaget på offentlige sygehuse, men i størstedelen af tilfældene udføres operationerne på plastikkirurgi klinikker, som er specialiseret i plastikkirurgi.

I langt de fleste tilfælde går operationerne godt, men du skal alligevel være opmærksom for at få en god oplevelse.

I langt de fleste tilfælde går operationerne godt, men du skal alligevel være opmærksom for at få en god oplevelse.

Her er en guide til plastikkirurgi. Så du får den bedste oplevelse!

1. Det første er ikke altid det bedste

Mange patienter går altid med den første løsning. Nogle vælger sågar en løsning uden at undersøge klinikken, hvilket ikke altid er det bedste. Et plastikkirurgisk indgreb er nemlig mere omfattende, end man lige tror. For mange er det en livsændring, hvor man korrigerer kroppen ved hjælp af en operation. Det er ikke uden risiko at foretage en operation – så derfor skal man være opmærksom på klinikken og selve operationen, som man ønsker inden man siger ’ja’ til operationen.

2. I denne verden er ’billigt’ ikke godt

I de fleste sammenhænge er billige produkter en god ting – Jo mere vi kan spare som forbrugere, desto bedre er det. Men som med alt andet plejer prisen at stemme godt overens med produktets kvalitet. I dette tilfælde med plastikkirurgi er det vigtigt at understrege, at man ikke skal spøge med kvaliteten. Operationen skal gøres 100 % korrekt, og alt skal foregå som planlagt.

Derfor skal man ikke søge efter de billigste behandlinger, tværtimod.

3. Besøg klinikken

Når du har valgt klinikken, kan du passende besøge denne. Det kan ske gennem en indledende snak, hvor du lærer klinikken bedre, inden det hele begynder. Det er også her, at klinikken vil give dig en pris og plan for den videre proces.

Det er som regel her, at man kan se og fornemme klinikken. Er de professionelle? Er klinikken pæn og ordentlig? Er kirurgen kompetent?

Derfor er det en god idé at besøge klinikken først.

4. Du er klar til din behandling

På dette stadie er du afklaret og klar til din operation. Du har fundet en god klinik, hvor du føler dig godt tilpas. Herefter har du i samarbejde med klinikken foretaget en plan over dit forløb. Herfra kan du se frem til indgrebet, som ændrer dit liv fremadrettet.

Du skal måske have foretaget en brystforstørrelse operation i form af BFO eller et brystløft. Den plastikkirurgiske verden spænder bredt, og mulighederne er uendelige. Det er op til den enkelte at beslutte, hvad vedkommende ønsker.

Hvorfor er plastikkirurgi så populært?

Det kan være svært at svare entydigt på. For mange er disse operationer livsændrende. Man kan nemlig foretage ændringer på udseendet ved hjælp af plastikkirurgi, hvilket gør det ret unikt. Det gælder alt lige fra lår, mave, bryster og ansigt. Det kan være med til at øge selvtilliden og det generelle selvværd hos den enkelte person, som får det lavet.

Derfor er det også blevet så populært, og i Danmark får flere og flere foretaget plastikkirurgiske operationer.