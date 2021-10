Ny sorggruppe i Husum Kirke

Mange døjer med at komme sig over tabet når den kæreste dør, eller når svær demens gør den nærmeste til en fjern person

Af Erik Fisker

– Det kan betyde, at den naturlige sorg sætter sig og forringer livskvaliteten for den efterladte. Det behøver man imidlertid ikke at leve med, siger psykoterapeut Annalise Christensen, der gennem 20 år har hjulpet mange gennem en svær tid i Husum Kirkes skiftende sorggrupper sammen med en sognepræst.

En ny sorggruppe starter den 17. november

Gruppen tæller typisk 4-5 personer, som mødes 10 gange, og et nyt hold starter den 17. november 2021.

– Vi taler om tab ved død, demens og andre alvorlige begivenheder, der har udløst sorg, og vi arbejder i fællesskab med at komme videre, fortsætter Annalise Christensen, der ser frem til at tage imod et nyt hold samen med sognepræst Bettina Birk Jensen.

For yderligere information eller aftale om en indledende samtale kan man ringe til Annalise Christensen på 21 66 37 64.

En tidligere deltager siger: ”Det jeg lærte der, vil jeg bære med mig resten af livet. Jeg forstod, at det er OK at have det sjovt og le, selvom man har mistet. Lærte at se fremad og ikke kun længes efter det, der var engang“.

Deltagerne i sorggruppen medbringer et enkelt billede af den mistede, når de starter i Husum Kirkes sorggruppe.