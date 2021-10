Nej til letbane, men ja til BRT-løsning på Frederikssundsvej

Der bliver i denne tid skrevet mangt og meget om en letbane til Brønshøj – især efter at regeringen før sommerferien lagde op til netop en letbaneløsning. Venstre ønsker ikke en letbane langs Frederikssundsvej til Brønshøj. Vi ønsker i stedet, at der i første omgang laves en BRT-linje (Bus Rapid Transport) som så efterfølgende afløses […]

Af Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester

Der bliver i denne tid skrevet mangt og meget om en letbane til Brønshøj – især efter at regeringen før sommerferien lagde op til netop en letbaneløsning. Venstre ønsker ikke en letbane langs Frederikssundsvej til Brønshøj. Vi ønsker i stedet, at der i første omgang laves en BRT-linje (Bus Rapid Transport) som så efterfølgende afløses af en metro til Brønshøj.

Letbanen vil optage en enorm mængde plads på Frederikssundsvej, og adskillige parkeringspladser vil skulle nedlægges til skade for det lokale handelsliv. Derudover vil en letbane, der blander sig med trafikken næppe gavne trafiksikkerheden og pladsen til bilister, cyklister og fodgængere, eller for den sags skyld afhjælpe trængslen på Frederikssundsvej.

Derfor er vi også glade for, at vi med årets budgetaftale på Rådhuset fik kæmpet igennem, at der nu skal undersøges en BRT-løsning, hvor busserne kører adskilt fra den øvrige trafik i eget spor, så trængselsproblemer undgås. En BRT-løsning var ikke nævnt i statens aftale, og vi er glade for, at Venstre lokalt i København har haft mulighed for højt og tydeligt at sige nej tak til letbane.