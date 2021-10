Metroen til Brønshøj blev ofret

Budgetaftalen for 2022 er lige indgået. Desværre blev aftalen for Brønshøj en mavepuster

Af Andreas Petersen, kandidat til BR (Kons.), Nordfeldvej 22, Brh.

I budgettet afsættes der penge til undersøgelse af BRT (busforbindelse) og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe. Videre undersøgelser af en metro til Brønshøj er ikke nævnt med et ord. På trods af tidligere forsikringer og fine ord fra andre partier, har ingen af budget-partierne prioriteret metro til vor bydel.

Fingeraftrykket fra letbane-partierne Socialdemokratiet og Enhedslisten er dermed desværre alt for tydeligt på budgettet. Det er svært i politik at prioritere to ting på en gang. Ved at fortsætte undersøgelser af letbane og BRT, får vi et klart signal om hvad Socialdemokratiet ønsker mest. Det er desværre ikke en metroforbindelse til Brønshøj.

I stedet for en metro, afsættes der småpenge til trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. Det er bestemt fint, for Frederikssundsvej er hårdt belastet af trafik. I den store sammenhæng er det dog peanuts, og løser ikke udfordringen med at Brønshøj som eneste bydel står uden både S-tog og metro.

For os konservative, er metro til Brønshøj en hjertesag. Derfor er vi ikke en del af årets budgetaftale, der både bremser Brønshøjs metrodrømme, og giver København markant færre parkeringspladser.