Lokale eventyr-børn på scenen i Glassalen

Eventyrteateret er et 30 år gammelt børneteater af høj kvalitet. Teateret har mange elever fra vore bydel. Mød to af dem her

Af Gitte Ganderup

Ella Kring Henriksen og Marie Wallengren Nilsson er veninder, de går på Brønshøj skole og de er begge skuespillere på Eventyrteateret som i disse dage spiller Robin Hood i Glassalen i Tivoli.

Ella Kring Henriksen har en af de bærende roller som Robin Hoods ven Jackie, og Marie Wallengren Nilsson er druidelærling i en gruppe af druider.

– Jackie er fattig og fredløs. Hun er ret akavet men også ret modig og stædig, fortæller Ella Kring Henriksen om sin rolle, som er typen der får salen til at grine.

– Det elsker jeg! tilføjer hun.

Derudover mener Ella, at hun og Jackie ligner hinanden på den måde, at de begge er glad for at møde nye venner. Og at hun også kender både det med at føle sig akavet og at være stædig.

Modighed

Marie Wallengren Nilsson er den yngste af de to, hun er 11 mod Ellas 12 år, og hun er også den med den korteste erfaring på teateret. Men hun har ikke ligget på den lade side før hun gik til optagelsesprøve og blev optaget på dramaskolen for to år siden. Hun har danset ballet i mange år.

– Min rolle er en druidelærling. Det er meget sjovt at prøve noget nyt for det med naturen er ellers slet ikke mig, fortæller Marie som fik tændt den indre teaterild, da Ella inviterede hende ind for at se forestillingen Skovens Dronning, som hun også spillede med i.

– Jeg tænkte, at det så meget sjovt ud, men jeg overvejede stadig i lang tid, om jeg skulle gå til optagelsesprøve for ville jeg have tid til det? Og hvad nu hvis jeg brugte en masse tid på at forberede mig og så ikke kom ind, fortæller Marie ærligt. Men hun gjorde det – gav optagelsesprøven et forsøg og kom ind.

– Det føltes sejt at være modig!

Drømmen

Både Marie og Ella er vilde med at bruge deres fritid på teater. De to piger har været venner altid fordi deres fædre også er venner. Derudover er der masser af musik og teater i deres familiers hverdag lige som pigerne også bruger deres forholdsvis sparsomme fritid på at lave teater og film. Og drømmene rækker langt. Særligt for Ella:

– Jeg drømmer om hver dag at blive en stor skuespiller. Jeg vil rigtig gerne lave film i USA som Avengers og Star Wars, siger hun med øjne så lysende at der ingen tvivl er om, at det er hendes største drøm.

Marie har også drømme om en fremtid på en scene men der er mere dans involveret.

De to piger går til dagligt i helholdsvis 5. og 6. klasse. Heldigvis er der ikke mange lektier på deres skole men det er også godt nok, for der går en del timer med at gå til prøve, når først optagelsesprøven til den årlige forestilling er klaret.

– Vi plejer for det meste, at ikke have prøver om fredagen. Men der kommer jeg så heller ikke i klub for der vil jeg hellere være hjemme og ordne alle de ting som jeg skal gøre der, som at rydde op på mit værelse og snakke med min hund, siger Ella

– Det er dejligt at have så travlt. Hvis jeg ikke skulle på teateret, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg ellers skulle lave, siger Marie og Ella nikker.

Prøverne skal snart i gang og de sidste detaljer skal finpudses.