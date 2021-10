Kulturen, kirken og Sognehuset

Hvor jeg dog forstår sognepræsten Peter Nejsums harme. Ikke alene som lokal journalist, men også som begejstret bruger (uden at skulle skrive derom) har jeg i godt en snes år fulgt diverse kulturelle arrangementer i såvel Brønshøj Kirke som først i sognecentret på Præstegårds Allé og siden i det nye sognehus. Og selv om jeg […]

Af Kaare Vissing, Fjenneslevvej 8, Brh.

Hvor jeg dog forstår sognepræsten Peter Nejsums harme. Ikke alene som lokal journalist, men også som begejstret bruger (uden at skulle skrive derom) har jeg i godt en snes år fulgt diverse kulturelle arrangementer i såvel Brønshøj Kirke som først i sognecentret på Præstegårds Allé og siden i det nye sognehus. Og selv om jeg i den nævnte periode har haft mange gode oplevelser i Kulturhuset Pilegården, så har jeg haft endnu flere i de tre førstnævnte steder tilsammen!

Da Peter Nejsum kan opfattes som en subjektiv part, vil jeg gerne som udenforstående med deraf følgende mulighed for at blive opfattet som objektiv støtte hans synspunkter så ubetinget. Han anfører en lang række argumenter for sit overordnede synspunkt og budskab – alle gode og generelle.

Jeg kunne præcisere disse ved at nævne utallige kirkekoncerter med gedigen klassisk musik og sågar jazz med videre samt foredrag om Storm P. og andre gode folk (oftest med fri adgang og ellers til en meget billig entré), men lad mig her nøjes med tre af mine seneste meget store oplevelser i kirken & sognehuset:

Den 9. september gav kirkens to dygtige organister, Bente Kiil Toftegaard og Martin Seier, et brag af en koncert, og den 14. september havde Brønshøj Sogns Menighedssamfund inviteret den dygtige og aktuelle forfatter Birgithe Kosovic til sognehuset, hvor hun charmerende fortalte om sin prisbelønnede roman ”Den inderste fare” om Erik Scavenius, den omstridte statsminister under Besættelsen.

Endelig blev der afholdt ”Fællessangsweekend” med fokus på den ny Højskolesangbog i sognehuset den 8.-9. oktober. Den første dag bød på jazzsangerinden Signe Juhl, og den anden dag fortalte musik- og sundhedspædagogen Lasse Skovgaard muntert og lærerigt om, hvor sundt det er at synge, politikeren Martin Lidegaard bød med sine ti yndlingssange på fællessang, og endelig fortalte Susanna Sommer om Højskolesangbogens spændende historie.

Fire fortrinlige indlæg om noget af det bedste inden for dansk sangkunst – og kultur!

Men hvad? Med tanke på 2. Verdenskrig er det vel ikke så ilde endda ikke at blive regnet med til de kulturelle ”aksemagter”.