Konkurrence: Vind billetter til Tivoli

Halloween i Tivoli åbner med dobbelt op på gys

Af Gitte Ganderup

Når Tivoli for 16. gang tager hul på Danmarks største Halloween fejring bliver det med over 22.000 græskar, hvilket er rekord. Årets forlystelsesnyhed Villa Vendetta, som er Danmarks største permanente scaryhouse, får til efterårssæsonen tilføjet flere overraskelser. Der bliver gensyn med ”Det Hjemsøgte” i Skærsilden og gæsterne kan se frem til et Tivoli iklædt nye halloween-scenografier, DM i kæmpegræskar, handelsboder og alle forlystelserne kører hvad enten det er Dæmonen, ballongyngerne eller dyrekarrusellen på nær linje 8. I Tivolis Koncertsal kan publikum se Kim Larsen musicalen Midt om Natten.

Halloween i Tivoli finder sted fra 14. til og med 7. november 2021 og med ophævelsen af COVID-19 restriktionerne er der udsigt til at give gæsterne lettere adgang til oplevelserne end sidste år.

10 kæmper om DM i kæmpegræskar 2020 den 16. oktober

For 14. gang afholdes DM i Kæmpegræskar i Tivoli, og konkurrencen foregår foran Nimb. I år er der 10 deltagere i finalen, der finder sted lørdag 16. oktober klokken 11:30. I 2020 blev der ikke bare slået ny dansk rekord, der blev også sat ny nordisk rekord, da Jens Peder Skønager fra Ribe skrev sig ind i historien med et græskar, der vejede hele 970,4 kg, hvilket dermed også slog den nordiske græskarrekord.

Vind billetter

I samarbejde med Tivoli sætter Brønshøj-Husum Avis 3×3 entrébilletter og turpas på højkant. Du skal blot svare på følgende:

Hvilken forlystelse kører ikke ved Halloween i Tivoli?

A: Dæmonen

B: Linje 8

C: Veteranbilerne

Send dit svar med navn, adresse og telefonnummer mærket ”Tivoli” til kon@bha.dk senest søndag den 10. oktober.

Vinderne får direkte besked. Billetterne må ikke videresælges og kan ikke ombyttes.