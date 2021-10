Københavns Kommune sidst i stor idrætsundersøgelse

Københavns Kommune indtager en sidsteplads i en stor undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår

Af Erik Fisker

Undersøgelsen vurderer og rangerer kommunerne på baggrund af 21 parametre inden for hovedområderne; frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik.

– Undersøgelsen viser det, vi godt ved. At vi er langt bagefter på idrætsfaciliteter. Det er et kæmpe problem. Jeg synes, vi har rykket meget de sidste fire år i samarbejde med DIF og DGI. Nu har regeringen givet os mulighed for at bruge en milliard mere på idrætsfaciliteter i København, så vi skal rykke meget mere de kommende fire år, siger Jonas Bjørn Nielsen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i Borgerrepræsentationen og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.