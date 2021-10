Jubilæum for Natteravne

Natteravnene har været til stede i aftentimerne i 2700 i nu 11 år. Det blev fejret med fest og taler

Af Erik Fisker

De lokale Natteravne i Husum/Tingbjerg har lidt forsinket fejret sit 10 års jubilæum – så det i realiteten også blev fejring af de første 11 år som Natteravne i bydelen.

Der deltog omkring 40 Natteravne og gæster i fejringen, hvor borgerrepræsentant Laura Rosenvinge bød velkommen og gav ordet til Aihua Yan, der er formand for de lokale Natteravne.

Hun rettede en varm tak til de frivillige og for den støtte Natteravnene har mødt – blandt andet hos de københavnske politikere.

Blandt talerne var også overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen.

– Tak for den frivillige indsats, der er med til at skabe tillid og tryghed hos både de unge og forældrene. Det er med til at karakterisere Natteravnene, at de tager et ansvar på sig, som vi alle kan have glæde af, sagde Sophie Hæstorp Andersen.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fremhævede det smittende engagement hos Natteravnene.

– I deltager også i andre ting lokalt og skaber gode fællesskaber, og så er I gode til at række ud efter andre, og I er med til at gøre København til en bedre by at færdes og bo i, sagde han blandt andet.