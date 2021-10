Jens fra Brønshøj har cyklet millioner ind til forskning

250 ryttere, blandt andet Jens Barslev, på Cykelnerven har i september kæmpet sig til tops på Tourmalet, Col de Portet og Luz Ardiden

Af Erik Fisker

For disse 250 ryttere er de afgørende Tour-bjerge ikke bare cyklet for sjovt, men for at samle penge ind til forskningen i sclerose.

En af disse seje ryttere er Jens Barslev fra Brønshøj, og sammen med de resterende ryttere har det lykkes ham at samle 5.900.000 millioner kroner ind til Scleroseforeningens arbejde for en verden uden sclerose.

Cykelnerven er Scleroseforeningens cykelevent, der tager udgangspunkt i årets Tour de France-etaper. Det årlige cykelevent har de sidste otte år sendt hundredvis af engagerede cykelryttere fra hele landet afsted mod de franske bjerge som finalen på et års træning og indsamling for en verden uden sclerose. I år skulle turen gå til de franske Pyrenæer, og denne gang var noget ganske særligt for de 250 ryttere.

Sidste år måtte Cykelnerven nemlig se sig slået af Coronaens restriktioner, hvorfor de dedikerede Cykelnerven-ryttere måtte vinke farvel til turen op ad de franske bjergtinder. Men den 15. til 19. september i år kunne de så endelig komme afsted. En af disse ryttere er netop Jens Barslev fra Brønshøj, der cykler på Team Storkøbenhavn. Han er nu kommet hjem fra Pyrenæerne, hvor han har kæmpet sig til tops af nogle af de allermest afgørende Tour de France-bjerge og sammen med de mange andre Cykelnerver har haft en fantastisk oplevelse.

En unik oplevelse

Da Jens stod på frokoststedet efter Col de la Core og fortalte, hvordan han havde det lige nu og her på første etape af Cykelnerven 2021:

– Det har været rigtig dejligt at komme i gang med første etape. Det er noget helt specielt, når man står inden start og skal samle cykler, og man hilser på alle de gamle bekendte igen og mærker stemningen. Jeg har været med på Cykelnerven for fire og to år siden, så der er mange af rytterne, jeg kender i forvejen. Det er enormt hyggeligt, fortæller Jens, der er en af de få ryttere, der cykler med sclerose.

Jens og resten af Cykelnerven har kæmpet sig op ad bjerge som Tourmalet, Col du Portet, Hautacam, Col du Peyresourde, også kendt som det eftertragtede Pandekagebjerg, og sidst, men ikke mindst, sluttede de på den vaskeægte Tour-top. Nemlig på Luz Ardiden.

For rytterne er det en hel unik oplevelse at være en del af Cykelnervens trænings- og fundraising-fællesskab. De mange ryttere har landet over været inddelt i flere forskellige hold, herunder Team Storkøbenhavn, som Jens Barslev har trænet og indsamlet penge sammen med, siden de tilmeldte sig den aflyste 2020-tur tilbage i 2019.

Rytterne har både haft deres egne online indsamlinger, skaffet sponsorater fra virksomheder, fundet på særlige fundraising-tiltag som separate cykelløb, gå-arrangementer, ølsmagning med mere, og på trods af Corona er det lykkes dem at arrangere en stribe succesfulde events, der har bidraget til det endelige indsamlede beløb på hele 5.900.000 kroner.

Ambassadørerne cykler med

TV2-værterne Peter Tanev og Claus Elming har i flere år været en del af Cykelnerven, ligesom Danmarks absolutte Tour de France-ekspert, Dennis Ritter, tidligere OL-vindere Eskild Ebbesen og Niels Laulund samt fodboldlegenden Thomas Helveg også er faste ryttere på holdet.

– Hvert eneste år slår det mig, hvor livsbekræftende og hjertevarmende det er at dele cykeloplevelser med andre mennesker. Den begejstring og glæde, Cykelnerven-deltagerne kommer med, er utrolig smitsom. Og det at bestige bjerge sammen – som jo for os alle er en fysisk meget krævende udfordring – giver en stolthed og en lykkerus, der ikke kan sammenlignes med andet, jeg kender til. Samtidig ved vi jo alle, at vi er der for en sag, der skal hjælpe alle med sclerose nu og i fremtiden. Det giver et ekstra stærkt bånd og sammenhold, som man også tydeligt mærker, fortæller Dennis Ritter.