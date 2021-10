Jakob Næsager lader Brønshøj-Husum i stikken

Konservative Jakob Næsager har forfattet endnu et indlæg om metro. Her påstår han, at budget-partierne arbejder videre med letbanen. Det er en sløj omgang med sandheden. Han bilder også borgerne ind, at ingen andre kæmper for metro til vores bydel. Det er løgn. Jakob Næsager kan ikke have nærlæst budgetaftalen, for den er et søm […]

Af Laura Rosenvinge, borgerrepræsentant (S)

Konservative Jakob Næsager har forfattet endnu et indlæg om metro. Her påstår han, at budget-partierne arbejder videre med letbanen. Det er en sløj omgang med sandheden. Han bilder også borgerne ind, at ingen andre kæmper for metro til vores bydel. Det er løgn.

Jakob Næsager kan ikke have nærlæst budgetaftalen, for den er et søm i letbanens kiste, som han burde glæde sig over. Der er nemlig afsat penge til at undersøge busalternativer til letbanen.

Det er godt, for hvis Jakob Næsager havde lavet andet i Brønshøj end at filme sin kampagnevideo, så ville han vide, at borgerne her ikke kan vente 10-15-20 år på den metro, som vi begge ønsker. Den kollektive trafik bør styrkes nu!

Derfor vil jeg på den korte bane forbedre busforbindelserne, mens vi på den længere bane får metro til bydelen. Jakob Næsager vil hellere lade Brønshøj-Husum i stikken, mens han venter på en metro. Det er uholdbart.

Ingen kan være i tvivl om, at jeg kæmper for en metro. Det har jeg sagt i debatter, på Facebook, i TV 2 Lorry og i lokalavisen. Mit parti har også stemt for at binde hele København sammen med metro.

Jakob Næsager er altså ikke den eneste, som kæmper for metro til Brønshøj-Husum. Men han er den eneste, som vil lade os i stikken, fordi han ikke vil styrke den kollektive trafik her og nu.