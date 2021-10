Intet nyt om grå varevogn

Der er ingen spor efter en grå varevogn som i den seneste tid har skræmt borgerne i og omkring Tingbjerg

Af Gitte Ganderup

En mørkegrå formentlig VW Transporter er flere gange blevet omtalt i den snart forgangne uge, efter at flere forældre har fortalt om oplevelser, som de selv i selskab med deres børn, eller deres børn alene, har oplevet. Det fortæller flere medier.

– Vi har både mandag og tirsdag modtaget enkelte anmeldelser om et køretøj, der skulle følge efter børn i Tingbjerg og Brønshøj. Det er anmeldelser, som vi tager alvorligt, og nærpolitiet er ekstra til stede i de pågældende områder, hvor vi også er i dialog med bekymrede borgere, ligesom vi har talt med de lokale skoler, siger politikommissær Carsten Reenberg, der er leder af Nordvest nærpoliti.

Ingen spor

Hændelserne er sket i eller omkring Tingbjerg og ved edderkoppelegepladsen i Utterslev Mose. Det forlyder, at der er tre mænd som forsøge at indfange børn og som kører efter dem, når de stikker af. Det drejer sig både om drenge og piger i forskellige aldre ifølge flere forskellige medier og opslag som deles på sociale medier.

Men Københavns Politi har ikke meget andet end de skræmte vidners forklaringer:

– I forhold til de enkelte henvendelser så har vi talt med anmelderne, vidner og vi har gennemset videoovervågning i de områder, hvor bilen skulle være set. Desværre er der ikke spor efter den pågældende bil, og da der samtidig er forklaringer og beskrivelser, der går i forskellige retninger, kan det være, at nogle af henvendelserne kan bygge på misforståelser, der er opstået efter en lignende anmeldelse i weekenden. Vi har fuld forståelse for, at der er utryghed blandt de lokale beboere, og derfor er vi ekstra til stede, ligesom vi naturligvis arbejder videre med de konkrete anmeldelser, siger Carsten Reenberg.