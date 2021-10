HOFOR forventer at kunne holde prisen på fjernvarme i ro

Store dele af den danske befolkning bliver ramt af stigende energipriser hen over vinteren. Men ikke alle

Af Gitte Ganderup

– Vi forventer, at fjernvarmekunder i vores område går fri, siger planlægningschef i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, Charlotte Søndergren.

– Den københavnske fjernvarmestrategi med at satse på flere forskellige vedvarende energikilder betyder, at det bliver lettere at holde fjernvarmepriserne i ro. Og det er en strategi, som vi i HOFOR arbejder på at styrke de kommende år, bl.a. ved at satse på store varmepumper, varmelagre og lavere temperaturer i nettet, siger Charlotte Søndergren.