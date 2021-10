Hjemmebane: Sejr til IF Stadion

Trods manglende intensitet i to-tredjedele af kampen, lykkedes det IF Stadions herrer i 2. division at trække endnu en sejr hjem

Af Gitte Ganderup

Den første hjemmekamp i denne sæson er spillet og det blev en kamp med en del klumper – både i spillet, som i lang tid så ud til at falde ud til Furesø HKs fordel, men også med utilfredshed med dommeren fra begge hold samt problemer med uret.

Furesø HK havde et nederlag med fra deres kamp mod oprykningsfavoritterne fra TIK Taastrup. IF Stadion havde en sikker sejr med fra deres første kamp som blev spillet i Hvidovre. Meldingen var efter den seneste kamp, at forsvaret fungerede fint mod Hvidovre, men at der var mere at komme efter i angrebet.

Det var dog ikke med et bedre angreb at hjemmeholdet lagde ud og Furesøs Andreas Haase fik mulighed for ar bringe Furesø foran. I en overgang med tre mål men ved pausen dog blot 11 – 10 til gæsterne.

Det vides ikke hvad der blev sagt i omklædningen, men da de to hold vendte tilbage til hallen, med de omkring 100 tilskuere, lagde Furesø igen fra land og svingede sig op på en 15 – 12 føring. Stemingen og frustrationerne var tydelige blandt tilskuerne og mere end én gang fik dommerne det at høre.

Med nogle flotte redninger fra Stadions målmand blev energien og fokus bragt tilbage i de gule fra Stadion hvor forsvarsspillet faldt i hak og gav Furesøs angreb modstand. Samtidigt blev der sat nogle angreb ind som gav pote og energien blev bragt tilbage i Stadion samtidigt med at Furesø ikke længere kunne følge med.

Overtaget resulterede i en sejr på 27 – 20 til Stadion som dermed fortsat er på vej mod at indfri sæsonens ambitioner om at rykke op.

Efter kampen gav klubbens formand, Allan Juhl Jensen denne kommentar:

– De spillede under niveau i de første 40 minutter, og det får de at vide derinde nu (i omklædningsrummet, red.), men de får også ros for at bevare gejsten og kæmpe sig op.