Halloween i Pilegården

Fredag den 29. oktober, kl. 16-19.30 er der uhygge for hele familien i Kulturhuset

Af Erik Fisker

Der er fri entré, hvis man har mod på at fejre Halloween i Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17, hvor der venter alle 5-99-årige en hårrejsende totaloplevelse. Der venter gyserløb, kamparena, heksefortællinger, græskarudskæring, ansigtsmaling, snobrød, en sansekasse for de mindste og uhyggelig god mad og drikke.

Fra kl. 16 er der ansigtsmaling og heksefortællinger, og fra kl. 16.30 er der gyserløb for børn mellem 8-10 år og opefter som inddrager hele kulturhuset og haven. Rollespillere og udklædte frivillige gør deres bedste for at skræmme deltagerne undervejs. De ligger på lur i buske, gemmer sig rundt om hjørner og hopper frem, når publikum kommer tæt på. I haven kommer Eventyrridderne med en kamparena, hvor børnene kan tage kampen op mod en stor fæl ork.

Kl. 17 er der koncert med Palle Pirat Show, og hele aftenen er der blandt andet udskæring af græskar, bagning af snobrød og mulighed for at købe mad og drikkevarer. Deltagerne er naturligvis også mere end velkommen til selv at hoppe i sin mest skræmmende udklædning.

Medvirkende i festlighederne er blandt andet Brønshøj Kirkes Pigekor, Café Pilen, Den lille gode Slagter, Eventyrridderne, Rollespilsakademiet, SuperBrugsen Brønshøj Torv, De grønne Pigespejdere, Ny Start samt en stribe frivillige.

Arrangementet er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Først i slutningen af 1990’erne kom Halloween til Danmark, og siden har danskerne taget traditionen til sig. Navnet halloween er det skotske ord for allehelgensaften (All Hallows Eve).

Allehelgensaften er den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løse for at vanære og håne de helgener, der festligholdes på allehelgensdag.