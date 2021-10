Golden Slumbers – en solid lokal opkvikker

Music House Brønshøj i Kulturhuset Pilegården byder her i efteråret på et godt og alsidigt program – lad os blot nævne et par verdensstjerner fra USA: Big Daddy Wilson (29/9) og Dana Fuchs & Jon Diamond (6/10)

Af Kaare Vissing

Under stjernehimlen præsenterer Music House – fra et pænt stykke oppe i atmosfæren – en række gode danske solister og bands – den 26. september var det sågar en trio med to tredjedel lokalt islæt, nemlig Golden Slumbers, hvis to guitarister, Anders Mejlbjerg og Jesper Bøgeskov bor i Brønshøj. Og så kunne man nok tilgive, at sangerinden Louise Buch-Panton bor udenfor – ikke mindst på grund af hendes gode stemme.

Golden Slumbers har sit navn efter en Paul McCartney-sang fra 1969 – indspillet mens den distræte bilist John Lennon kom sig efter et trafikuheld i Skotland – måske på grund af en ”gylden slummer” ved rattet.

Golden Slumbers lagde stærkt ud med Creedence Clearwater Revivals ”Have You Ever Seen the Rain” for så at fortsætte med trioens kendingsnummer ”Golden Slumbers” – en vuggevise (lullaby). Siden gik det slag i slag med hit efter hit. Fra første afdelings godtepose nævner vi blot ”House in the Country” (The Sandmen), ”You Know I’m No Good” (Amy Winehouse), et Beatles-medley, “House of the Rising Sun” (The Animals) og endelig “Wonderful Tonight” (Eric Clapton). Trioen lagde også stærkt ud I anden afdeling – med “While My Guitar Gently Weeps” (The Beatles, Jeff Healey-udgaven) – fulgt af hit på hit.

De tre musikere serverede på bedste vis sin vel tilberedte musikalske ret krydret med utallige solide solist-præstationer – eksempelvis sang Louise U2’s ”One” med en sand nerve, som fik gåsehuden til at juble på publikum, og i det officielle programs sidste nummer, Gasolins klassiker ”This Is My Life”, leverede Jesper en gigantisk guitarsolo.

I øvrigt stod denne ”danske sang på engelsk” langt fra tilbage for de engelske og amerikanske verdenshits – tværtimod satte Golden Slumbers med sin fornemme fortolkning af den det bedst tænkelige punktum for en fortrinlig koncert – eneste minus ved så flot at slutte af med Kim Larsen var, at man blev mindet om, hvor meget man savner ham!

To ekstranumre blev det også til over for det begejstrede publikum. Personligt nød jeg i fulde drag toppen af rocken fra 1960’erne og 1970’erne præsenteret af tre gedigne danske musikere – ikke mindst efter dagen forinden at have henslæbt halvanden time foran fjernsynet til ”Kronprinsparrets Priser 2021”, hvis mange overvurderede musikalske indslag kedede mig gudsjammerligt!