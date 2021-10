God vilje men få gæster i folkekøkkenet

Folkekøkkenet på EnergiCenter Voldparken er blevet grønt og det er ikke kun dugene

Af Gitte Ganderup

– Jeg prioriterer folkekøkkenet højt. Det er et af de ugentlige afbræk midt i fuldtidsjobs og skolebørn, fortæller Simon som er stamkunde i folkekøkkenet. Også det nye grønne.

– Tidligere var der også en vegetar-mulighed, men den valgte jeg aldrig. Men jeg kan lide det, siger Simon videre og tilføjer, at han nyder inspirationen i at spise grønt og fortrinsvist vegetarisk i folkekøkkenet.

Det er ikke kun gæsterne som nyder den nye menu. I køkkenet er de også tilfredse.

– Vi har nok holdt mere fast i kødretterne af et traditionelt hensyn til folkekøkkenet for der er over nogle år blevet reduceret på mængden af kød i maden til børnehaverne, siger køkkenchef Martin Pihl som også dagligt laver mad til de godt 300 børnehavebørn som kommer på EnergiCenteret.

– Så gastronomisk går det overraskende godt.

Folkekøkkenet startede op igen efter coronapausen først i september og besøgstallene er startet lave men stiger.

– Vi har selvfølgelig drøftet om det er det grønne eller om folk ikke har opdaget endnu at folkekøkkenet er startet igen. Og jeg tror, at det primært er fordi de ikke har opdaget det, siger køkkenchefen som selv daglig spiser maden sammen med alle de ansatte på Energicenteret og får feedback fra dem.

– Maden giver god mening og vi er selv meget tilfredse med at lave den lige som de frivillige har vilje og lyst til at servere den i folkekøkkenet, siger Martin Pihl som på ingen måde er bekymret over de lidt lave besøgstal.

– Der er nogle gange udsving og lidt lavere tal uden at vi kan sige noget om hvorfor, siger han roligt.