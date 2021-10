Fejl i beregning af stabiliteten

Beboerne i de berørte højhuse er informeret om problematikken med stabiliteten. Foto: Kaj Bonne

I forbindelse med en kommende renovering af boligselskabet SAB´s 10 højhuse på Bellahøj, har undersøgelser vist, at der er fejl i de oprindelige beregninger af stabiliteten i fem af husene, der blev opført i 1950´erne

Af Erik Fisker

Dette betyder, at stabiliteten skal undersøges ekstra i forbindelse med projekteringen af renoveringen, samt at boligselskabet nu er i gang med at efterse de bærende konstruktioner og har sat måleudstyr op i kældrene, der skal registrere, hvis der skulle være usædvanlige bevægelser i bygningerne.

Beboerne skal stemme om renoveringen i foråret 2023. Hvis renoveringen bliver vedtaget, skal renoveringen af de ti højhuse starte i 2024 og alle beboere genhuses midlertidigt i forbindelse med renoveringen.

– Mange beboere i SAB Bellahøj I og II har gennem årene været optaget af vedligehold af bygningerne og lejlighederne frem til en eventuel igangsættelse af renovering. På afdelingsmødet i 2014 besluttede beboerne netop på grund af den bekymrende og mangelfulde vedligeholdelse, at KAB, der administrerer for SAB, skulle prioritere vedligeholdelse af bygninger og område, men KAB har ikke fulgt denne beboerdemokratiske beslutning og anvisning, siger formanden for afdelingsbestyrelsen på Bellahøj, John Steen Johansen.