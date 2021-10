Et stærkere sikkerhedsnet til de allermest udsatte

Et liv på gaden er hårdt. Og som politikere må vi sande, at det sikkerhedsnet, vi har bygget op i vores samfund, ikke altid griber hjemløse og andre af samfundets mest udsatte grupper

Af Mia Nyegaard, socialborgmester, og Karin Friis Bach, næstformand i Region Hovedstaden. (Rad.)

Derfor er der brug for at tænke nyt. Brug for en mere fokuseret indsats.

Udsatterådene i København og for Region Hovedstaden har længe efterspurgt en udsatte-enhed, hvor social- og sundhedsfagligt personale fra kommune og Region Hovedstaden arbejdede sammen.

Det ønske har vi forsøgt at realisere, og ved september måneds budgetforhandlinger lykkedes det os at skabe politisk opbakning til det blandt de øvrige partier i både kommunens og regionens budgetaftaler.

Derfor vil den nye udsatte-enhed fra næste år blive en realitet. Den nye enhed skal sikre en koordineret hjælp, der også er tilgængelig selv om man lever sit liv lidt skævt i forhold til de fleste andre. Hjælpen omfatter støtte ift. økonomi, sundhed, misbrug og psykiatrisk behandling.

Op mod 25 % af alle indlæggelser på Bispebjerg Hospital omhandler en socialt udsat person. Simpelthen fordi mange af de mennesker bliver indlagt igen og igen.

Det skal vi som samfund gøre noget ved. Og med udsatte-enheden har vi taget et vigtigt første skridt på vejen mod et mere finmasket sikkerhedsnet til at gribe de mennesker, som ikke har ressourcerne til at opsøge og blive i den behandling, de har behov for.