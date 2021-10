Er dette Københavns nye skolevej?

Københavns Kommune vil etablere sikker skolevej i krydset Hareskovvej/Mellemvangen. Hareskovvej har dagligt ca. 50.000 biler, som kører minimum 60km/t Her er desværre også mange som kører over for rødt

Af Tom Hansen, Hareskovvej 86

Man vil spærre for venstresving, fra Hareskovvej i begge retninger, til stor gene for områdets borgere, for at lave bredere heller. Tiden for at gå over er i forvejen for kort, men forlænges ikke.

Lokalområdet protesterer kraftigt da det spærrer for tilkørsel til deres område. Trafikken spredes til andre stærkt belastet veje, som Mosesvinget, Pilesvinget, Horsebakken m.m., men Københavns Kommune, vil ikke lytte.

Der er ikke penge til at lave en ordentlig løsning.

Hvorfor laver kommunen løsninger til voldsom gene for sine borgere. Projektet bliver hastet igennem. De berørte områder bliver ikke alle hørt. Flere beboer har udtalt, at deres børn ikke får lov at gå over Hareskovvej. Krydset er alt for farligt, uoverskueligt og man kan ikke nå helt over alligevel.

Så det kan ende med at løsningen aldrig bliver brugt, trods bredere heller.

Kom nu Københavns Kommune! Lyt til jeres borgere, og lad os føle at I er der for os og ikke imod os.