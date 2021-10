Efterårsferie, hvor sjovt!

Sommerhusene er alle udlejet og hvad skal I så? Hvad med at prøve FerieCamp

Af Gitte Ganderup

Efterårsferien er på vej for byens skole børn og i 2700 er der Feriecamp på Energicenter Voldparken, i Grøndal Multicenter og på Tingbjerg skole og svømmehal samt Tingbjerg Bibliotek/kuturhus

FerieCamp er et kommunalt tilbud med et væld af forskellige aktiviteter som lokale foreninger udbyder. Og så er det gratis for børn mellem tre og 17 år. De fleste aktiviteter afholdes af lokale foreninger, så der er mulighed for at gå på et hold efter ferien.

Ugen igennem er der morgenmad for alle mellem kl 9.30 og 10 på EnergiCenter Voldparken. Aktiviteterne starter typisk hver dag kl 10 og det anbefales at man er der fra start for at få vigtige informationer med.

Det er eksempelvis smart hvis du skal være med i kagedysten eller i designværkstedet. Men også anvendeligt når der skal sættes hold til Floorball, badminton eller basket.

I Tingbjerg er der mulighed for at komme med i svømmehallen eller lave andre aktiviteter som dans, e-sport eller teater på biblioteket og i Grøndal Multicenter kan du både prøve gymnastik, trampoliner og speed stacking samt orienteringsløb

Der er mange forskellige aktiviteter og du finder dem alle sammen samt tidspunkter og eventuelle tilmeldingskrav på feriecamp.kk.dk/programmer

Hvis dit barn har prøvet noget sjovt på FerieCamp men du ved ikke lige hvor man melder sig til, kan det ligeledes kommunale tilbud Fritidsguiderne hjælpe. Find dem på fritidsguiderne.kk.dk/

Husk

FerieCamps kan både være inden- og udendørs. Derfor er det vigtigt, at have tøj med eller på, som passer til aktivitetstypen og vejret.

Hvis dit barn skal være på FerieCamp det meste af dagen, er det vigtigt, at have madpakke og drikkedunk med. Der er nemlig ikke frokost på FerieCamp, med mindre andet er angivet i programmet.

FerieCamp er åbne og gratis aktiviteter og er ikke et pasningstilbud, dvs. at man deltager på eget ansvar. Det er derfor vigtigt, at dit barn selvstændigt kan være på campen, hvis du ikke er med.

Mange børn kan fint deltage alene eller i følgeskab med en ven. Men det er op til dig at vurdere om dit barn er moden nok til dette.

FerieCamp ser meget gerne, at man som forældre eller anden relation til barnet tager med på FerieCamp. Visse aktiviteter kan voksne fint deltage i, mens andre aktiviteter må ses fra sidelinjen.