Donation til Natteravnene

Formanden for Natteravnene i Husum/Tingbjerg, Aihua Yan (th) modtager donationen fra Juan Chen (tv). Foto: ef

Fordi jeg holder af Danmark

Af Erik Fisker

Juan Chen, der er indehaver af restauranten Hongyu på Islevhusvej, har doneret 3.000 kr. til de lokale Natteravne i Husum/Tingbjerg.

Juan Chen har været med hos Natteravnene siden starten og har også fået hele sin familie med i det frivillige arbejde med aktiviteter og ture rundt i lokalområdet. Efter arbejde og studier i Kina og Japan kom hun til Danmark for 13 år siden, og hun har siden 2018 drevet den kinesiske restaurant Hongyu, der primært tilbyder buffet og sushi.

– Jeg støtter Natteravnene, fordi jeg godt kan lide at der laves frivilligt arbejde. Samtidig holder jeg meget af Danmark og vil gerne gøre noget for at bidrage til det danske samfund, siger Juan Chen.