Det larmer det støver og hvor er det grønt

I forbindelse med de store byggerier i Tingbjerg, kan vi ikke undgå at bemærke hvor mange gener der stort set hver dag bliver pålagt os beboere og især dem der uheldigvis bor lige op af de store larmende og støvende metal uhyrer der knuser beton til skærver og videre til byggematerialer der bruges i det […]

Af Chris Andersen, Ruten 201, Brønshøj

I forbindelse med de store byggerier i Tingbjerg, kan vi ikke undgå at bemærke hvor mange gener der stort set hver dag bliver pålagt os beboere og især dem der uheldigvis bor lige op af de store larmende og støvende metal uhyrer der knuser beton til skærver og videre til byggematerialer der bruges i det selvsamme byggeri, der hvor engang vores allesammens Superbest lå, for hvem har dog ikke købt lotto, smøger eller fredagsslik dengang hos Bent!

Jeg har fra den tekniske chef for byggeriet fået at vide at der er genanvendt ca. 5500 tons beton. Heraf ca. 2318 ton i første etape og ca 3186 ton i anden etape. Der er nok lidt svært sådan lige at forholde sig til, men det svarer til ca 150 top fyldte lastbiler ud af Tingbjerg. Oven i det et antal ukendt stort antal lastbiler, som skulle levere ny beton.

Her har vi så sparet en masse C02, undgået slitage på vejene samt undgået at udgrave nyt sand eller suge det op af havbunden.

Larm og støv er træls og heldigvis periodisk, men vi må offer os for at bevare vores allesammens natur ved at, som her, at genanvende. Naturen skal helst ikke være periodisk men vedvarende!