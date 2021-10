Derfor skal du få udarbejdet en fremtidsfuldmagt

SPONSORERET INDHOLD: Vi hører ofte, hvor vigtigt det er at få udarbejdet et testamente, så der ikke hersker tvivl om, hvad der skal ske med en persons ejendele, hvis denne afgår ved døden.

Men hvad nu, hvis personen ikke afgår ved døden, men bliver ude af stand til at træffe beslutninger. Rent juridisk kan det blive et problem for denne persons nærmeste at handle på vegne af personen.

Hvis personen stadig er i live, skal der en fremtidsfuldmagt til, som giver andre ret til at disponere på dine vegne, såfremt du skulle blive syg eller af anden grund ikke selv blive i stand til at træffe beslutninger.

Fremtidsfuldmagten træder udelukkende i kraft, hvis du ikke selv kan træffe beslutninger. Dog skal den udarbejdes mens du stadig er sund og rask. Dette sikres ved, at fremtidsfuldmagten skal godkendes af en notar, som holder øje med, at du er ved dine fulde frem.

Hvem kan være mine fremtidsfuldmægtige?

Du kan helt selv vælge, hvem der skal være dine fremtidsfuldmægtige. Du skal dog sikre dig, at den du vælger, kan repræsentere dig og handle på dine vegne.

Man ser ofte, at det er de nærmeste til en person, der vælges som fremtidsfuldmægtige. Det kunne f.eks. være ægtefæller, børn eller søskende.

Er en fremtidsfuldmagt relevant for mig?

JA! En fremtidsfuldmagt er relevant for alle, som er over 18 år og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Fremtidsfuldmagter er relevante for alle, idet alle kan rammes af sygdom eller ulykke, og dermed blive ude af stand til at disponere på egne vegne.

Især ved demens kan en fremtidsfuldmagt være en kæmpe fordel, idet man kan leve mange år med demens uden at være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Her kan en fremtidsfuldmægtigt disponere på vegne af den demensramte og dermed sikre, at den demensramte stadig, kan leve et godt liv.

Når man skal have udarbejdet en fremtidsfuldmagt, kan man med fordel snakke med en advokat, som er specialiseret i fremtidsfuldmagter. De kan hjælpe dig med, at dine interesser også bliver varetaget, når du ikke selv er i stand til det.