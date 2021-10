– Dem som har overskud bør hjælpe

Far og datter skal cykle med Team Rynkeby til Paris i jubilæumsåret 2022

Af Gitte Ganderup

Drømmen er en række mål: At slå indsamlingsrekorden for hold. At slå den samlede indsamlingsrekord. At cykle op af det stejle bjerg, Mur de Huy, på ruten og at cykle med hele vejen til Paris.

Matilde Freja Theilmann Hybel og Anders Theilmann Hybel, datter og far, er med på Team Rynkeby Østsjælland og de skal afsted mod Paris fra Vordingborg til næste sommer.

Men arbejdet starter nu. Dels skal den fysiske form pudses af for de skal cykle mellem 150 og 170 kilometer om dagen, inklusiv en tur op ad Mur de Huy som har en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,8% men også et stykke med en stigning på 26%, og nå fra Danmark til Paris på en uge, og dels skal de inden årsskiftet have samlet deres sponsorerer.

Overskud giver ansvar

Familien Theilman Hybel har altid, ledt an af familiens mor, samlet ind til forskelige organisationer som hjælper især børn.

– Det med børn er en stor del af vores liv. Jeg læser til pædagog og min mor er pædagog, siger Matilde Hybel.

Det ligger familien nært at arbejde med og hjælpe børn.

– Alle børn har ret til en god start. På arbejdet ser jeg alle de raske børn og i min verden skal alle børn have det sådan, siger Matilde Hybel om hendes egen motivation til at hjælpe Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

De to har sammen med deres hold allerede været til et opstartsmøde hvor de blev præsenteret for de børn og familier som de kan gøre en forskel for samt hvordan de to foreninger som der samles ind til, bruger pengene til.

I 2020 donerede Team Rynkeby 65,5 mio. DKK til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme – heraf gik de 20 mio. kr. til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark.

Kalder-kalder

Familien bor i Husum og de har en drøm om at have lokale virksomheder med på tøjet, når de mange cyklister skal mødes på Champs-Élysées.

– Det kunne da være fedt at have en masse lokale virksomheder med på tøjet. Vores brolægger (familien er ved at få lagt nye fliser i haven, red. ) har allerede sagt, at han gerne vil være med, fortæller Anders Hybel.

Så over de næste måneder skal de to cyklister i kontakt med lokale virksomheder for at få dem med på idéen om at støtte cykelløbet og dermed mange kritisk syge børn.

– Cykelløb passer godt til os. Jeg har cyklet i mange år og jeg har også fået lokket Matilde med. Min far cykler også. Han burde faktisk være med på Team Rynkeby, for han cykler langt to til tre gange om ugen med 28- 30 km/t, fortæller Anders Hybel.

Selv forsøger de to, ind til nu, at komme ud en gang om ugen – men med Rynkeby på vej, skal der ske lidt mere.

– Vi giver selv en masse frivilligt arbejde og bruger et år på dette, fortsætter Anders Hybel.

De to glæder sig til alle oplevelserne og de mærker allerede nu det fællesskab og kampgejst som er på deres hold.

Interesserede kan kontakte familien på hybel@hotmail.dk