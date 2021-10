Debatmøde om Bellahøjmarkens fremtid

Politikerne stiller op til mødet den 25. oktober, kl. 19 i Grøndal Multicenter i mødesal 1 på 1. sal

Af Erik Fisker

Siden foråret 2021 har en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Vanløse Lokaludvalg, en række lokale idrætsforeninger samt boligforeninger omkring Bellahøjmarken arbejdet sammen om en ny vision for Bellahøjmarken, herunder de omkringliggende idrætsfaciliteter og grønne områder, herunder Grøndal MultiCenter, Bellahøjhallerne, Bellahøj Svømmestadion, Friluftsbadet, ATK – tennishallen Genforeningspladsen og grønne områder. Først relativt sent i processen er Brønshøj-Husum Lokaludvalg blevet involveret.

Arbejdsgruppen har afholdt tre workshops og flere mindre arbejdsgruppemøder omhandlende ideer til udvikling af området, herunder udarbejdet et idékatalog med konkrete forslag til hvordan nogen mener, at området kan gøres mere attraktivt og tidssvarende.

Arbejdsgruppen bag ønsket om udarbejdelse af en helhedsplan for Bellahøjmarken og de nærtliggende områder, finder at Bellahøjmarken og arealerne omkring Grøndal MultiCenter i dag opleves som forsømte, nedslidte, dårligt udnyttede og præget af en vis tilfældighed og dermed mangel på en overordnet stærk, visionær og opdateret udviklingsplan for området.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at området indeholder store uforløste potentialer for udvikling af rekreative muligheder og styrkelse af faciliteter til idræt og bevægelse, til glæde for både bredde-og eliteidrætsforeninger i området og for københavnerne i almindelighed.

Bredt panel

I paneldebatten vil politikerne blive stillet spørgsmålet om, hvordan de forholder sig til forslaget om udarbejdelse af en helhedsplan/udviklingsplan for området. Endvidere skal politikerne svare på, hvordan de generelt ser på mulighederne for at styrke idræt og bevægelse i København med flere og bedre faciliteter – evt. med udgangspunkt i Bellahøjmarken.

Følgende politikere har p.t. sagt ja til at deltage i paneldebatten: Jonas Bjørn Jensen (A), Jens-Kristian Lütken (V), Christopher Røhl Andersen (B), Klaus Mygind (SF), Jakob Næsager (C), Franciska Rosenkilde (Å), Finn Rudaizky (O), Karina Vestergård Madsen (Ø).