Brønshøj indsamlede 76.846 kr. til Røde Kors

Søndag den 4. oktober samlede tusindvis af danskere ind til Røde Kors’ arbejde

Af Erik Fisker

I Brønshøj blev der indsamlet 76.846 kr., og det samlede resultat på landsplan blev omkring 15,5 millioner kr.

– Vi er meget glade for resultatet og taknemmelige for, at så mange mennesker valgte at bruge deres søndag på at hjælpe andre på trods af vejret. De indsamlede penge går blandt andet til at sikre, at ingen skal stå alene – hverken i forbindelse med krig og katastrofer ude i verden og eller herhjemme i Danmark, siger Trine Steffensen, som projektleder for landsindsamlingen hos Røde Kors Hovedstaden.