Borgerne føres bag lyset

Der skjules ting for offentligheden, under dække af, at det er “strengt fortroligt”. I mange tilfælde, er der imidlertid tale om ganske almindelige offentlige sager, som berøringsangste politikere forsøger at skjule for en offentlig debat. Det er dybt kritisabelt, at man derved forsøger, at lukke for en offentlig debat

Af Finn Rudaizky. 1. næstformand Region Hovedstaden (DF)