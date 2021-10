Bøhling og Vogel i nyt makkerskab

Claus Bøling og Karsten Vogel. Foto: Bøling/Vogel

Secret Oyster var i en årrække det bedst kendte danske jazz/rock/fusions-bands – og er det for så vidt stadig, som deres forskellige albums jævnligt bliver genudgivet, senest på vinyl i Frankrig og Tyskland

Af Erik Fisker

Koncerter i Skandinavien, Tyskland, Frankrig, UK og USA befæstede deres position og længere koncertturneer skabte ligeledes international opmærksomhed. Også Claus Bøhlings Hurdy Gurdy og Karsten Vogels Burnin Red Ivanhoe nyder stadigt stor respekt.

De to hovedpersoner fra Secret Oyster, Claus Bøhling og Karsten Vogel, har nu samlet en fire-mands unit med Assi Roar på bas og Niels Ratzer bag trommerne og er dermed klar til at indtage scenerne, nu da corona’en ser ud til at have lagt sig.

Centralt i gruppens musikalske ideologi står begrebet performance. Og med de to solister på henholdsvis guitar og saxofon er der noget at se frem til, når der i repertoiret åbnes op for de store flyveture og uovertrufne energiudfoldelser, som netop kan realiseres, når én af Danmarks bedste rytmegrupper lægger ryg til.

Showet tilføjes desuden en særlig dimension med Frank Hindsbergs legendariske lys.

Kulturhuset Pilegården

Caféen

Torsdag den 28. oktober, kl. 20

Entré