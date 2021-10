Det er muligt at stemme i sit eget hjem, hvis man på grund af sygdom, handicap eller manglende førlighed ikke kan stemme på valgdagen eller på brevstemmestederne

Af Erik Fisker

Man kan søge om at stemme hjemme fra tirsdag den 19. oktober, og sidste frist for at søge er den 4. november. Ansøgningsskema fås i et borgerservicecenter, eller hjemmeplejen eller hjemmehjælpen kan rekvirere og indsende ansøgningsskemaet.

Hvis man bor på plejehjem, er indlagt på sygehus – eller sidder i fængsel – kan der stemmes, hvor man opholder sig på et nærmere fastsat tidspunkt.