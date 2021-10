5. klasse på Tingbjerg Skole får et skoleår med tegneserier

Det kan blive et ekstra sjovt skoleår for 5. klasse på Tingbjerg Skole. De skal nemlig være en del af ”1 ÅR MED TEGNESERIER”

Af Erik Fisker

Det handler om et projekt der bliver til i samarbejde mellem Dansk Forfatterforening, Tingbjerg Skoles skolebibliotek og Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus.

Børn læser mindre og mindre, og især omkring 5. klasse sker der et alvorligt knæk i læselysten. Det kan der være mange grunde til; men et godt bud er, at det især er i denne alder, hvor litteraturen kommer i skarp konkurrence med digital underholdning om børnenes opmærksomhed. På Tingbjerg Skole er eleverne med til at teste hypotesen om, at tegneserier kan øge den generelle læselyst og dermed konkurrere med digitale underholdningsformater. De får derfor et skoleår med tegneserieworkshops og tegneserier i undervisningen.

Leena Bækdal Jensen tovholder for projektet på Tingbjerg Skole, og hun glæder sig både på egne og elevernes vegne:

– Vi glæder os helt vildt meget over at være en del af projektet ”Et år med tegneserier!”. Vi glæder os først og fremmest til at eleverne får fingrene i et væld af forskelligartede tegneserier og graphic novels, som de kan dykke ned i. Det er super spændende at få litteraturen, det æstetiske og visuelle til at fylde mere i elevernes skolegang og hverdag, og projektet giver mulighed for at eleverne bliver klogere og nysgerrige på hvad litteratur er og kan, fortæller Leena Bækdal Jensen.

Tegneseriekunstner ud på skolen

Den primære aktivitet er en række tegneserieworkshops, som afholdes af tegneserieskaberen Katrine Clante, der skal undervise 5. klasse i at lave deres egne tegneserier. Idéen er, at en kombination af workshops og brug af tegneserier som en del af den almene læring i fagene billedkunst og dansk kan bidrage til at fremme både læse- og tegneserieglæden hos eleverne.

”1 ÅR MED TEGNESERIER” er et projekt, som Dansk Forfatterforening laver i samarbejde med syv pædagogiske læringscentre/skolebiblioteker rundt om i landet. Hver skole får besøg af en tegneserieskaber, der skal lave workshops for eleverne på mellemtrinnet.

”1 år med tegneserier” er støttet af Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre og Huskunstnerordningen.