215.000 kr. til lokale frivillige

Socialudvalget har uddelt 9,2 mio. kr. til nogle af alle de frivillige indsatser, der er på socialområdet i København – det blev til en kvart mio. kr. til Brønshøj-Husum

Af Erik Fisker

– Byens frivillige foreninger gør en stor forskel for det liv, københavnerne kan leve. Det gælder særligt for de mange frivillige organisationer på socialområdet. Her er der mange frivillige indsatser, der modvirker ensomhed, skaber fællesskaber og i det hele taget giver større livskvalitet til nogle af Københavns socialt udsatte mennesker. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan give en økonomisk håndsrækning til nogle af de mange indsatser på socialområdet, siger socialborgmester Mia Nyegaard.

Bevillinger til Brønshøj-Husum

Natteravnene i Husum/Tingbjerg har fået 20.000 kr. til at skabe tryghed og sikkerhed blandt børn og unge.

Frivilliggruppen på Husum Bibliotek har også fået 20.000 kr. Via lektiecafe, snakkeklub samt sprogcafe og hverdagsrådgivning arbejder frivilliggruppen ud fra en fælles målsætning om fokus på uddannelse og sprogtræning, som vil forbedre brugernes indgang til det danske samfund. Særligt i hverdagsrådgivningen møder gruppen brugere, som fx hjælpes med at forstå breve mv. fra myndigheder.

Bydelsmødrene i Husum Nord/Husum for Alle har fået 70.000 kr. Bydelsmødrene guider og vejleder andre kvinder via hjælp til selvhjælp og på den måde medvirker de til, at øge kvindernes handlekompetencer og hjælpe dem med, at navigere i blandt andet kommunale tilbud. Mange af kvinderne har sproglige udfordringer og manglende tillid til offentlige instanser, hvilket gør det svært for professionelle aktører, at skabe kontakt til beboerne i Husum.

Caféen i Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek, Mors Varme Hænder, har modtaget 45.000 kr. Caféens formål er at inkludere socialt udsatte kvinder i Tingbjerg i et fællesskab. Caféen drives af lokale kvinder, som af forskellige årsager har lav tilknytning til arbejdsmarkedet og svært ved at løfte arbejdsopgaver på markedsvilkår. Caféen søger at styrke disse kvinders kompetencer og ressourcer både fagligt og socialt

Endelig er der 20.000 kr. til Designværkstedet /Husum for Alle / fsb. Formålet med Designværkstedet er at skabe et sted hvor områdets beboere – kvinder, unge piger og børn – samles og etablerer nye fællesskaber og opbygger netværk på tværs af alder, etnicitet og sprog. Samtidig skal det være med til at nedbryde fordomme samt øge trygheden og trivslen i boligområdet.