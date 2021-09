Viseaften i Pilegården

Visesangere fra Visens Venner Brønshøj. Foto: Marianne Kauman

Temaet er sommer farvel/efterår goddag, når Visens Venner Brønshøj fredag den 24. september, kl. 19 byder velkommen til en ”normal” viseaften med solistoptræden, fællessang og mulighed for fællesspisning i Kulturhuset Pilegården

Af Erik Fisker

Inspirationen til aftenens viser er hentet fra sommeren, der gik, men også med de refleksioner, som bl.a. Covid19 har givet anledning til. Samtidig bydes efteråret velkommen, hvor de lange aftner giver mulighed for bl.a. foreningsliv eller biograf- og teateroplevelser.

– Vi mennesker er jo forskellige, og det gælder naturligvis også de aktive i Visens Venner Brønshøj. Det betyder, at vi skal lytte til viser med meget forskelligt indhold såsom Høstvise, Temaet fra Tornfuglene, Islands Brygge, Visen om Hubertus, Den jævne simple arbejdsmand og Visen om Montgomery. Ja, vi kommer vidt omkring. Og så kan vi endelig få lov at synge sammen igen, så naturligvis er der skålviser under fællesspisningen og flere fællessange under selve forestillingen. Visens Venner Brønshøj er på banen igen, så kom og vær med til en festlig aften omkring visesang med Kirsten Falsing som visevært, siger Lene Saul, formand for Visens Venner Brønshøj.

Dørene åbnes kl. 18, hvor der er fællesspisning og skålsange. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men skal bestilles. Læs mere på www.visensvennerbronshoj.dk