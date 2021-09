Vil have hastigheden ned

Der er afsat penge til at undersøge trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. Blandt andet. Og det glæder lokaludvalgsformanden

Af Erik Fisker

– Det glæder mig, at der er afsat midler til den fortsatte udvikling af Tingbjerg, samt at der er sat penge af til den undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej, som Lokaludvalget har bedt om. Jeg synes også, det lyder godt med at hastigheden på en række veje skal nedsættes med 10 km i timen. Man kan så håbe, at dette også vil gælde Frederikssundsvej, for alle undersøgelser viser, at en lavere fart betyder færre ulykker, siger Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Han tilføjer, at han imødeser den kommende udredning omkring bus eller letbane fra Nørreport Station gennem Tingbjerg til Gladsaxe – ad Frederikssundsvej.

– Der har været talt meget om sagen, og det vil være rart for alle parter, at der kommer en afklaring, Siger Hans S. Christensen.