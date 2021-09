Vi vil ikke solde fem mia. kr. op – og lukke byen ned

Vi vil ikke lukke gader og nedlægge i tusindvis af parkeringspladser. Nu bliver der større kampe om langt færre parkeringspladser. Med flere lukkede veje bliver der også betydeligt ringere fremkommelighed. Kvarteret omkring Blågårds Plads bliver nu en lukket zone med få ind- og udkørsler. Vi frygter samme tilstande som i Vollsmose, hvor Politi og brandmænd […]

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, C

Vi vil ikke lukke gader og nedlægge i tusindvis af parkeringspladser. Nu bliver der større kampe om langt færre parkeringspladser. Med flere lukkede veje bliver der også betydeligt ringere fremkommelighed.

Kvarteret omkring Blågårds Plads bliver nu en lukket zone med få ind- og udkørsler. Vi frygter samme tilstande som i Vollsmose, hvor Politi og brandmænd ikke kan komme frit.

Vi ønsker en Metro til Brønshøj, og vi mener, at en letbane er en forkert løsning. Erfaringerne fra Aarhus skræmmer. En letbane vil skære Brønshøj over på langs.

Finansministeren har sendt en milliard kroner til idræt i hovedstaden, men den ser ud til at ende i kun 20 mio kr. Det er kejserens nye klæder.

Efter corona trænger børnene til aktive fællesskaber i idrætsforeningerne. Det er vigtigt, at vi motiverer københavnerne til at bevæge sig og holde sig sunde. Med budgetaftalen kommer der ikke en eneste hverken svømmehal eller idrætshal. Børn må fortsat stå på venteliste for at dyrke idræt i en forening.

De andre partier har på en uge brugt fem milliarder kroner. Vi konservative ville have reserveret halvdelen til en ny Hospitalsmetro fra Rigshospitalet via Bellahøj og Bispebjerg til Brønshøj. Vi ville have brugt en milliard på nye idrætsfaciliteter til både børn og voksne. De sidste penge ville vi har brugt på bedre forhold for de ældre og de socialt udsatte.

København skal fungere trygt i hverdagen.