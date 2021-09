Velbesøgt Mosetræf

Til højre modtageren af årets Bydelspris, Michael Petersen, til venstre Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Foto: ef

Grafiker Michael Petersen fik Brønshøj-Husums Bydelspris for sit arbejde omkring Utterslev Mose

Af Erik Fisker

Mosetræffet er igennem 10 år blevet arrangeret i et samarbejde imellem Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg. Det er det også i år – men på en lidt anderledes måde end sædvanligt.

Lokaludvalgene havde nemlig inviteret til, at alle der havde lyst, kunne være med til at arrangere Mosetræf. Og det blev igen et vellykket træf med mange aktiviteter og noget for alle aldre.

– Der er mange af jer, der har været involveret i, hvordan Mosetræffet skulle være – i stedet for at vi som lokaludvalg bare gjorde, som vi plejede. Den bevægelse og de input giver god mening, for vores mose trænger til engagement og kærlighed fra os, der bruger og holder af den. Så Mosetræffet bliver i højere grad en begivenhed, hvor alle, der har lyst, kan bidrage med både stort og småt, sagde Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, da han åbnede årets Mosetræf.

Forening for mosevenner stiftes

– Selvom mosen er smuk og grøn, så er virkeligheden en anden under vandoverfladen på mosen og i Fæstningskanalen. Vores mose er forurenet af kloakudløb fra både Gladsaxe og Københavns Kommune og vi ser fiskedød og vand, der skummer og lugter, når det regner. Derfor er vi i Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg trætte af, at politikerne i Borgerrepræsentationen ikke afsatte midler til at oprense Fæstningskanalen og til at forbedre vandkvaliteten, da de forhandlede om kommunens budget for 2022, sagde Hans S. Christensen.

Han opfordrede til, at interesserede deltog i det stiftende møde for en forening af mosevenner mandag den 29. november.

– Her er alle også velkomne til at møde op og stille op – hvad enten du interesser dig for naturpleje, for politisk arbejde eller bare er nabo og holder af mosen. Jo flere vi er, der kæmper for en ren og grøn mose – også under vandoverfladen – jo bedre, sagde Hans S. Christensen.

Bydelsprisen uddelt

Det var også Hans S. Christensen, der uddelte Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelspris på 10.000 kr. Prisen gives til en gruppe, klub, forening, institution, forretning eller enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af Brønshøj-Husum og bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i.

– I år har Lokaludvalget modtaget 19 forskellige forslag til, hvem der skal modtage Bydelsprisen. Og i år har Lokaludvalget valgt en modtager af Bydelsprisen, der har gjort Utterslev Mose til et endnu bedre sted at være for både os, der besøger mosen dagligt, for besøgende på udflugt, for turister og for børn og unge. Der er kommet nye skilte i Mosen med illustrationer af dyrelivet, og de illustrationer har Michael Petersen, der er tidligere grafiker i Zoologisk Have, tegnet.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har valgt, at Michael skal have årets Bydelspris, fordi han har sat et varigt præg på bydelen og på Mosen ved at udvælge og tegne mosens dyre- og planteliv. Det har ikke været en nem proces, ligesom der heller ikke har været andet i det for Michael, end at han ville gøre noget for sit lokalområde. De 16 plancher af dyrelivet, der hænger otte steder omkring Utterslev Mose fremhæver de særlige naturkvaliteter i bydelen og er til glæde for både borgere fra bydelen og besøgende udefra.

– Så Michael – tak for din tid, dine smukke tegninger, fine tekster og flotte skiltehuse, tilføjede Hans S. Christensen.

– Jeg er meget glad for at modtage Bydelsprisen. Det har i sig selv været en fornøjelse, at se skiltene med LIVET I MOSEN blive brugt af mosens gæster gennem hele sommeren, men dette var da helt fantastisk. Jeg nød også at møde folk på Mosetræf-dagen. Jeg stod hele den solrige septemberdag og fortalte om projektet, og om næste fase, der rulles ud i løbet af efteråret: 3 overdækkede formidlingspavilloner med bred information om mosens skabelse, historie, pleje og brug – og om Utterslev Moses forureningstilstand, siger Michael Petersen.