Utterslev Mose – hvad gør vi med forureningen?

Det årlige Mosetræf har sat fokus på forureningen i Utterslev Mose. Der udledes nemlig stadig kloakvand i Utterslev Mose 50 år efter at mosen blev erklæret biologisk død

Af Andreas Petersen, kandidat til BR (Kons.), Nordfeldvej 22, Brh.

Meget er blevet bedre, men det er uacceptabelt, at mosen fortsat modtager kloak. Kompliceret bliver det, da det meste forurening kommer fra Gladsaxe, men ender i København.

Kan København så sende en faktura til Gladsaxe for at dets kloakvand forurener Utterslev Mose, som nogle har foreslået?

Som gimmick ville det fungere godt, men juridisk holder det ikke vand. København kan ikke på egen hånd stoppe for Gladsaxes forurening. Forvaltningen har undersøgt det, og Københavns Kommune har ikke myndighed til det. Det er derfor nødvendigt for de to kommuner at samarbejde. Her må Overborgmesteren langt om længe komme ind i kampen, og lægge pres på Gladsaxe.

Det ville dog hjælpe hvis København fejede for egen dør. I budgettet for 2022 aftalt mellem bl.a. Enhedslisten og Socialdemokratiet blev der afsat lige præcis 0 kroner til Utterslev Mose. På trods af at gammel forurenet slam i Fæstningskanalen endnu ikke er oprenset. På trods af at vi ved hvad der skal gøres, Her handler det om politisk prioritering – intet andet.

Der findes ikke en hurtig løsning på Utterslev Moses forurening. Dertil er forureningen alt for omfattende. At rense Fæstningskanalen for gammel forurening, og at øge presset på Gladsaxe Kommune så ny forurening stoppes – det vil være vigtige, konkrete skridt.