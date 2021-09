Tricktyv/røver varetægtsfængslet

Københavns politi oplever en stigning i sager af tricktyveri eller overfald. I dag er 29-årig varetægtsfængslet for fire forhold

Af Gitte Ganderup

Københavns Politi oplyser på twitter, at en 29-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 27 dage – har er sigtet for fire røverier/tyverier af dyre ure.

Sagerne har fundet sted den seneste tid – ofte i indre by, hvor de forurettede er blevet udsat for tricktyveri eller overfald. Den 29-årige blev anholdt i går, tirsdag den 31. august, i Brønshøj

Det er noget som er set en del i seneste tid, og derfor kører Københavns Politi en målrettede indsats for at få fat på gerningsmændene, oplyser de videre til Brønshøj-Husum Avis.

– Vi har den seneste tid haft flere sager, hvor gerningsmænd går efter værdigenstande såsom halskæder og telefoner, men især også dyre ure. Vi har derfor har vi haft en målrettet indsats mod den form for kriminalitet, og anholdelsen i Brønshøj er et resultat af det arbejde, siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen og fortsætter:

– Den anholdte er indtil videre sigtet i fire sager, og den kommende efterforskning skal afdække, om han har flere på samvittigheden. I forvejen har vi anholdt en lille håndfuld personer, som vi også mistænker for at have stjålet eller røvet dyre ure fra tilfældige borgere, og som nu er varetægtsfængslet,

Vicepolitiinspektøren har nogle gode råd til hvornår man skal være opmærksom

– Jeg vil dog også opfordre til, at man er opmærksomme på egne værdigenstande. Det gælder især, hvis fremmede personer på gaden pludselig begynder at danse tæt på dig, give dig en high five eller på anden måde forsøger at få din opmærksomhed, for det er nogle af de tricks, vi har set anvendt,” siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen