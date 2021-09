Stadig bid i hundene

De fleste hunde er menneskets bedste ven – normalt. Foto: ef

I gennemsnit kostede et hundebid 4.374 kr. i 2020. Der var lidt færre erstatningssager i forhold til året før, viser nye tal fra Forsikringsoplysningen

Af Erik Fisker

Når man har hund, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring for de skader, den kan gøre på andre. Nye tal viser, at hunden ikke altid er menneskets bedste ven.

I 2020 blev der anmeldt 6.507 skader til forsikringsselskaberne, hvor en hund var skadevolderen, og der blev udbetalt 28,5 mio. kr. i erstatninger.

– Skaderne opstår ofte i forbindelse med hundeluftning, eller når hunden er på besøg hos andre. Hundeansvarsforsikringen dækker, hvis din hund gør skade på andre mennesker, dyr eller ting. Den dækker også, hvis din hund er skyld i en trafikulykke, siger Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen hos Forsikring & Pension.

Erstatninger for hundebid betales efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Der kan være tale om godtgørelse og erstatning for svie og smerte, varige mén, tabt arbejdsfortjeneste og varigt erhvervsevnetab. Der gives også erstatning for tingskader, fx hvis ens tøj er blevet ødelagt.

– Der er objektivt ansvar for hundeejeren. Så er man blevet bidt eller væltet omkuld, har man stort set altid krav på erstatning. Det betyder ikke noget, om man kan bebrejde ejeren for skaden eller ej, siger Anja Lintrup Sørensen.

Man kan dog ikke få erstatning, hvis man er blevet bidt af sin egen hund eller af en hund, man passer for nogen. Og man risikerer en nedsat eller slet ingen erstatning, hvis man selv er skyld i hundeskaden. Fx hvis man ophidser en hund eller leger vildt med den.