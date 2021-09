Skift i den gamle slagterbutik

Den lille gode slagter har netop startet generationsskiftet efter at have forberedt det i halvandet år. Slagtersvend Jon Pilou bliver medejer den 1. september

Af Gitte Ganderup

Fra onsdag den 1. september er slagermester Niels Frandsen ikke ene chef i slagterbutikken Den lille gode slagter på Frederikssundsvej.

Slagtersvend Jon Pilou, som har været i butikken i 17 år, bliver medejer og dermed er generationsskiftet sat i gang. I løbet af de næste fire år skal Jon overtage mere og mere. Det er Niels Frandsen tilfreds med.

– Jon kender butikken, de ansatte, den daglige drift og kunderne, fortæller Niels Frandsen på den næst-sidste af Jon Pilous fridage.

– Og så er det meningen at jeg skal på pension.

Siden ´71 har Niels Frandsen været i sving i den gamle slagterbutik. Han overtog den fra sin far på samme måde som Jon nu er på vej ind. Faktisk har Niels en søn som er udlært slagter, men det har aldrig ligget i kortene at han skulle overtage butikken. Han ville noget andet og det er fint.

Håndværk

Jon Pilou har stået i lære hos Slagteren på Kultorvet og inde han landede i Brønshøj var han også et smut i Hørsholm.

– Jon er også af den gammeldags slagtertype som holder håndværket i hævd, fortæller Niels Frandsen.

Så der kommer ikke til at blive ændret en masse i butikken i forbindelse med at generationsskiftet er sat på skinner.

– Han har en idé om, at vi skal lave nogle pakker til en uge eller 14 dage med produkter som følger årstiden og som er lidt lækkert til hverdagen, fortæller Niels og tilføjer

– Der skal selvfølgelig være plads til at han kommer med sin idéer og får dem prøvet af. Det er godt at få nogle ind for ellers kan man let kommet til at sidde fast i den samme trummerum.

I baglokalet er den mere end 60 år gamle røgeovn færdig med nogle snackpøler og en salami med chili. Ovnen er helt sort og bunden er fyldt med rester af bøgesmuld.

– Vi er vidst de eneste i hele København som stadig gør det på denne måde. Og det holder vi fast ved. Vi skal ikke have fat i kartonvarer som bare skal pakkes ud. Her har vi fat i produkterne mange gange, fortæller Niels Frandsen i mens han viser rundt i lokalerne.

Ældste butik

Den lille gode slagter er hvis ikke den ældste så én af de allerældste butikker i Brønshøj som stadig er i drift.

De bagerste lokaler er oprindeligt bygget som hestestald.

På butikkens hjemmeside kan man i en video se hvordan de fem svende arbejder.