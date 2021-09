Senior? kom til bordtennis

Brønshøj Bordtennis inviterer lokale 60+’ere til åbent hus

Af Gitte Ganderup

Nu kan lokale seniorer holde både krop og hjerne i form med bordtennis.

Brønshøj Bordtennis tilbyder fremover bordtennis til alle over 60 år i forbindelse med satsningen ’BAT 60+’ fra DGI Bordtennis og Bordtennis Danmark.

Fremover tilbyder Brønshøj Bordtennis muligheden til alle lokale seniorer uanset niveau og tidligere erfaringer med idrætten.

Træningen er tilrettelagt og tilpasset 60+’ernes dagsrytme og livsstil, og sikrer plads til hyggeligt samvær før, under og efter træningen.

Bordtennis sætter ikke bare konditionen på prøve, men påvirker og styrker også reaktionsevne, balance og muskler gennem forebyggende træning.

Bordtennis er derfor en velegnet mulighed for at få motioneret både fysikken og det mentale, når man har passeret de 60 år, og kroppen måske ikke længere kan holde til de mere fysisk betonede idrætter.

Seniorerne buldrer frem

Væksten i antallet blandt bordtennisspillere over 60 år i Danmark er på over 100 procent de seneste fire år.

Næsten 4.000 flere 60+ bordtennisspillere er kommet til sporten siden 2016 og fremgangen må forventes at fortsætte de kommende år.

– Bordtennis er en fantastisk idræt, hvis man har lidt skavanker, belastninger eller skader fra gamle dage. Der er ingen kropskontakt eller stor fysisk belastning. Det betyder dog ikke, at man ikke stadig kan få masser af sved på panden, konkurrence eller fællesskab, siger Lis Hævdholm.

Åbent hus i uge 37

Vil du prøve at spille bordtennis, og være en del af det nye seniorhold i Brønshøj Bordtennis, så mød op i Grøndal Multi Center, Hvidkildevej 64, 2400 København NV, hvor der er åbent hus onsdag d. 15. september kl. 9-12.

Du kan selvfølgelig låne bord, bat og bold i klubben, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Ole Dons fra Brønshøj Bordtennis på tlf. 30265273 eller oledons@gmail.com

BAT 60+

’BAT 60+’ er et samarbejdsprojekt mellem DGI Bordtennis og Bordtennis Danmark.

Formålet med projektet er at få flere seniorer over 60 år til at gribe battet og spille bordtennis i deres lokale klub.

Initiativet henvender sig derfor til både begyndere, øvede og konkurrencespillere samt eksisterende og nye bordtennisklubber.