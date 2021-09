Sæsonstart for IF Stadion – med sejr

Efterår er lig med håndbold og IF Stadion har netop taget hul på sæsonen i fuld fart

Af Gitte Ganderup

Lørdag eftermiddag var IF Stadions bedste herrehold, som spiller i 2. division, taget til Hvidovre for at spille sæsonens første kamp.

Turneringspausen har dette år ikke blot varet sommeren over, men næsten et år på grund corona.

– Det bliver en svær kamp men vi glæder os voldsomt, udtalte formand Allan Juhl Jensen inden kampen.

Og de kom til Hvidovre med ambitioner der blev indfriet. 24 – 13 hedder sejren der blev startskuddet til sæsonen som skal vindes. Det erklærede mål er, at IF Stadion, når turneringen er slut, skal være vindere i 2. division og endelig rykke op i 1. division.

Hjemmekampe i ECV-hallen

Lørdag den 2. oktober kl 14.30

Lørdag den 30. oktober kl 14.30

Søndag den 7. november kl 14.30

Lørdag den 20. november kl 14.30

Søndag den 5. december kl 14.30