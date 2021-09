Politiet sigter to i sag om hash

Der var både hashklumper, joints og kontanter i bilen

Af Gitte Ganderup

Fredag bemærkede to af de lokale betjente i Brønshøj to personer i en bil ved Voldparken, som fangede deres opmærksomhed.

Da patruljen tog kontakt til de to personer, kunne de lugte hash fra kabinen. Begge – en mand på 21 år og en på 18 år – blev derfor begge sigtet.

Ved en efterfølgende ransagning af bilen blev der fundet flere klumper hash, joints og et kontant pengebeløb. Begge personer blev derfor anholdt. Der var ikke grundlag for at fremstille de to personer i grundlovsforhør, men de er stadig sigtede.