Plads til flere forslag

Åbent Hus i den gamle skole med blandt andet Søren Krøigaard og Kirsten Møller fra Lokaludvalgets Kulturudvalg. Foto: ef

Tre dage i sidste uge var der åbent hus i Brønshøj Gamle Skole, der efter planen skal indrettes til bydelens nye kulturhus som afløser for Kulturhuset Pilegården – med forventet åbning i 2023

Af Gitte Ganderup

Initiativet til at flytte kulturhuset kom fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der også har en vision om at der etableres en lokal kulturakse fra Brønshøj Torv langs Brønshøjvej til Brønshøj Vandtårn.

Endvidere arbejder Lokaludvalget med forslag til udarbejdelse af en helhedsplan for Brønshøj Torv.

Både repræsentanter for Lokaludvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen v/ Kultur Nord deltog i åbent hus arrangementet, hvor alle havde mulighed for at se en udstilling om kulturaksen og komme med forslag, idéer og meninger om indretning og anvendelse af det kommende kulturhus samt om visionen om kulturaksen i Brønshøj.

Der er stadig god mulighed for at komme med forslag m.m. til både det nye kulturhus og den påtænkte kulturakse.

Dette kan ske ved at møde op på Brønshøj Skole til Borgerworkshop den 7. september, ved at deltage i kommende Åbent hus arrangementer i efteråret eller ved at sende en mail til Brønshøj-Husum Lokaludvalg på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Næste Åbent hus afholdes torsdag den 16. september kl. 15-18.