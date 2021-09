Opstrammende klinik for alle

Thea M. Andersen og Kristine Troelsgaard er klar til at hjælpe med at få den krop, som deres klienter ønsker. Foto: Kaj Bonne

To veninder har netop slået dørene op til Brønshøjs nye skønhedsklinik

Af Gitte Ganderup

På Havdrupvej har naboerne i de sidste par uger kunne følger med i hvordan Thea Andersen og Kristine Troelsgaard har fået deres nye skønhedsklinik, Brønshøj Beauty, på benene.

Det er en drøm for dem begge at åben en klinik som bringer glæde og velvære for andre.

– Det er en dejlig verden. Jeg trives godt med at forkæle folk og gøre folk er glade. Og så er produkterne er mine yndlings, siger Kristine Troelsgaard som efter uddannelsen som kosmetolog har arbejdet i Pure Shop, en økologisk butik i indre by, og de seneste år som advokatsekretær.

Thea M. Andersen er sprunget ud i den selvstændige verden med sin cand. soc i ledelse og en karriere fra sportsverden.

– Jeg ved hvor meget det kræver at være i top-form, og jeg ved hvor svært det kan være at smide det sidste, siger Thea Andersen som er certificeret i at bruge de maskiner som klinikken har investeret i.

– Vores fokus er at hjælpe med opstramning. Det kunne være det fedeste i hele verden, hvis vi kan hjælpe folk på vej med at blive glade for deres kroppe.

Maskiner og teknik

En af de maskiner som Thea M. Andersen bruger hedder Emsculpting og den giver elektriske impulser som, hvis den er sat på eksempelvis maven, svarer til 20.000 mavebøjninger. Men Thea lover, at man ikke bliver øm på samme måde som hvis man har været til hård træning.

– Men det er vigtigt at man drikker masser af vand for at få renset ud, tilføjer hun.

En af de andre teknikker, som den nye klinik benytter, er japansk lifting som er en form for massage som i tre steps arbejder med muskulaturen i ansigtet og samtidigt dræner lymfekirtlerne ved at arbejde med de organer som er forbundet til zonerne i ansigtet, fortæller Kristina Troelsgaard.

– Man kan ved massage i mave-regionen og ved nyrerne, dræne området lige under øjnene og på kindbenene. Så hvis man har væskeophobning der, kan det hjælpe på det. Resultatet kan se allerede efter første gang, hvor man får en fornyet glød i huden og efter fire gange i et forløb, kan vi også mindske de dybere linjer, siger Kristine Troelsgaard.

De to nye forretningsdrivende melder allerede om bookinger i de næste par uger fra åbningsdagen og generelt en stor interesse fra lokalområdet.

– Vi vil gerne være for alle og alle, både mænd og kvinder, er velkomne her, slutter Thea M. Andersen.